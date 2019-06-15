Турция не станет принимать требования США относительно приобретения зенитных ракетных систем С-400 российского производства.
Министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу решил дать это чётко понять.
По словам турецкого дипломата, разговаривать на языке угроз с Турцией контрпродуктивно для любого игрока на мировой арене.
Мы не станем принимать настойчивые требования США в вопросе С-400, — подчеркнул глава ведомства, которого цитирует издание Yeniçağ.
Штаты неоднократно заявляли, что недовольны решением Анкары закупить у России С-400 и грозили турецким властям различными ответными мерами.
США уже уведомили Анкару о приостановке обучения турецких пилотов управлению самолётами данной модификации, писал ранее News.ru.