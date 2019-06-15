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Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон не сомневается в причастности Ирана к инциденту с двумя танкерами в Оманском заливе, поэтому сейчас рассматриваются сценарии противодействия Тегерану в регионе, включая военный.

Никаких сомнений нет. У разведывательного сообщества имеется большой объём данных и доказательств. Мир увидит большую их часть, — подчеркнул политик. Он добавил, что США «намерены гарантировать свободу навигации» в регионе,...