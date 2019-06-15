Фото: Сергей Булкин/News.ru

Турция не станет принимать требования США относительно приобретения зенитных ракетных систем С-400 российского производства.

Министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу решил дать это чётко понять.

По словам турецкого дипломата, разговаривать на языке угроз с Турцией контрпродуктивно для любого игрока на мировой арене.

Мы не станем принимать настойчивые требования США в вопросе С-400, — подчеркнул глава ведомства, которого цитирует издание Yeniçağ.

Штаты неоднократно заявляли, что недовольны решением Анкары закупить у России С-400 и грозили турецким властям различными ответными мерами.

США уже уведомили Анкару о приостановке обучения турецких пилотов управлению самолётами данной модификации, писал ранее News.ru.