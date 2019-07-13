https://static.news.ru/photo/51677fce-a54a-11e9-9ca9-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Emrah Oprukcu/Global Look Press

Министерство национальной обороны Турции объявило о проведении новой антитеррористической операции на севере Ирака.

На севере Ирака 12 июля в 22:00 наши отряды спецназа начали новую операцию «Лапа-2» при поддержке артиллерии и ВВС, — цитирует ТАСС коммюнике.

Как писал News.ru, иракские военнослужащие при поддержке ВВС международной коалиции приступили к проведению операции под кодовым названием «Воля к победе», направленной против банд боевиков, которые находятся в пограничных с Сирией районах. Армия Ирана действует сразу в трёх провинциях — Анбар, Найнава и Салах эд-Дин на западе страны. Помимо регулярных войск в ней принимают участие бойцы шиитских формирований «Аль-Хашд аш-Шааби» и ополченцы арабских племён «Хашд аль-Ашаир».