Турция обвинила Нетаньяху в убийстве тысяч палестинцев

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу предъявил обвинения израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху.
Политик считает его виновным в смерти тысяч граждан Палестины.
«Нетаньяху — современный хладнокровный убийца», — передаёт его слова CNN Türk.
Ранее News.ru писал, что президент Турецкой Республики Реджеп Эрдоган провёл телефонный разговор с главой Палестины Махмудом Аббасом. Политики обсудили предотвращение «неправильных шагов», которые могут затруднить решение палестинского вопроса. В ходе разговора турецкий лидер заявил, что Анкара продолжит поддерживать народ Палестины.