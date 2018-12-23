Турция обвинила Нетаньяху в убийстве тысяч палестинцев

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Биньямин Нетаньяху

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу предъявил обвинения израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху.

Политик считает его виновным в смерти тысяч граждан Палестины.

«Нетаньяху — современный хладнокровный убийца», — передаёт его слова CNN Türk.

Ранее News.ru писал, что президент Турецкой Республики Реджеп Эрдоган провёл телефонный разговор с главой Палестины Махмудом Аббасом. Политики обсудили предотвращение «неправильных шагов», которые могут затруднить решение палестинского вопроса. В ходе разговора турецкий лидер заявил, что Анкара продолжит поддерживать народ Палестины.