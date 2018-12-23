USD  68.0085 EUR  77.9717
GOLD1,255 $   Brent53.75 $ Bitcoin4,066.10 $
МОСКВА-7°C16:50
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Турция обвинила Нетаньяху в убийстве тысяч палестинцев

Биньямин Нетаньяху Kremlin Pool/Global Look Press

Биньямин Нетаньяху

в мире [ версия для печати ]

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу предъявил обвинения израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху.

Политик считает его виновным в смерти тысяч граждан Палестины.

«Нетаньяху — современный хладнокровный убийца», — передаёт его слова CNN Türk.

Ранее News.ru писал, что президент Турецкой Республики Реджеп Эрдоган провёл телефонный разговор с главой Палестины Махмудом Аббасом. Политики обсудили предотвращение «неправильных шагов», которые могут затруднить решение палестинского вопроса. В ходе разговора турецкий лидер заявил, что Анкара продолжит поддерживать народ Палестины.


#убийство #израиль #палестина #турция #Нетаньяху #Чавушоглу
самое читаемое
в мире
Рыдающий на улице Одессы актёр Пашинин смутил украинцев
политика
Россия уничтожит резиденцию Порошенко в случае войны

читайте также
в мире 13:36, 23 декабря 2018
Парламент Палестины обсудит решение Аббаса о роспуске
Москва в следующем году ждёт лидеров ХАМАС и ФАТХ
в мире 18:46, 21 декабря 2018
Россия хочет склеить части палестинских группировок
Москва в следующем году ждёт лидеров ХАМАС и ФАТХ
в мире 15:58, 19 декабря 2018
Израиль убил десятки палестинских детей в 2018 году
Лента новостей
в мире 16:44
Звезду Трампа в Голливуде залили кровью
спорт 16:43
Логинов позвал братьев Бё «в однушку в Саратов»
в мире 16:34
Сербия назвала условие продолжения диалога с Косово
общество 16:34
Питерский художник «украсил» стену образом свиньи с дубинкой
общество 16:31
Поездку детей чиновников в Турцию назвали оправданной
спорт 16:28
Медведева сравнила себя с инфузорией
общество 16:22
Свердловский пенсионер лишился квартиры из-за доверчивости
политика 16:20
Песков: Путин готов отвечать на любые вопросы
спорт 16:18
Фуркад рассказал об истощении
в мире 16:16
Эрдоган обвинил Израиль в терроре против палестинцев
общество 16:12
Власти попросили забайкальцев скинуться на ремонт больницы
общество 16:08
ОП РФ: законопроект о развитии виноделия нужно доработать
происшествия 16:07
Двигатель отказал при взлёте авиалайнера в Москве
спорт 16:07
Дом футболиста ПСЖ обворовали во время матча с «Нантом»
в мире 16:01
Суд Литвы оставил под арестом «российского шпиона»
Другие новости
в мире 16:44
Звезду Трампа в Голливуде залили кровью
в мире 16:34
Сербия назвала условие продолжения диалога с Косово
в мире 16:16
Эрдоган обвинил Израиль в терроре против палестинцев
в мире 16:01
Суд Литвы оставил под арестом «российского шпиона»
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top