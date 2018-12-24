Турция планирует приобрести ракетные комплексы у США

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ЗРК Patriot

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын сообщил, что Анкара рассматривает вопрос о покупке американских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

«Мы не закрываем двери перед Patriot, все зависит от цены, возможности передачи технологий, совместного производства и других четырех-пяти важных пунктов, мы их оценим», — рассказал Калын.

Данное предложение «о поставке американских ракетных комплексов» должен одобрить конгресс Турции, а затем уже стороны смогут приступить к дальнейшему обсуждению цены и количества поставок.

Турецкий представитель также отметил, что закупка вооружения у США никак не скажется на намерении закупить российские С-400.

«На поставки С-400 это никак не повлияет, они начнутся в 2019 году. Это не альтернатива, а два параллельных процесса», — добавил Калын.

Ранее News.ru писал, что президент Турции Эрдоган пригласил американского лидера Трампа посетить Турцию в 2019 году. Время визита сообщат позднее, так как это будет зависеть «от планов и программы американского лидера».