USD  67.371 EUR  76.9377
GOLD1,260 $   Brent53.37 $ Bitcoin4,071.95 $
МОСКВА-9°C17:40
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Турция намерена лавировать между военными России и США

Dha/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Турция примет все необходимые меры, чтобы зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400, которые страна приобретает у России, не стали проблемой для американских истребителей пятого поколения F-35, которые республика закупает у США. О разграничении сфер интересов заявили в Министерстве иностранных дел Турции.

Таким образом, во внешнеполитическом ведомстве прокомментировали информацию агентства Bloomberg о том, что Турция якобы предлагала передать российские ЗРК после их получения из Москвы техническими экспертами США для изучения.

«В ходе наших переговоров с США мы сообщили им, что системы С-400 будут использоваться независимо от систем НАТО, а также в таком ключе, чтобы обеспечить сохранение чувствительной информации об F-35», — цитирует анонимного собеседника ТАСС.

В ближайшее время запланированы переговоры технических специалистов  обеих сторон, для достижения консенсуса, сообщает Политика сегодня. 

Ранее News.ru сообщал, что в американском Белом доме и Конгрессе до сих пор выступают против того, чтобы Турция имела и F-35, и С-400. Это вызвано среди прочего опасениями, что Анкара передаст Москве технологии F-35 для изучения и улучшения российской системы ПВО.


#сша #россия #с-400 #турция #F-35B
самое читаемое
политика
Россия охладила радость Украины из-за резолюции по Крыму
общество
Стало известно об уголовном деле против экс-вице-премьера Москвы
Медицинский «оптимизатор» попал под следствие

читайте также
в мире 09:29, 12 октября 2018
США и Израиль увидели обман в поставке ЗРК С-300 в Сирию
в мире 13:25, 11 октября 2018
Израильские военные тайно изучали ЗРК С-300
Это второй подобный комплекс в Крыму
общество 13:16, 13 января 2018
ЗРК С-400 заступили на боевое дежурство в Севастополе
Это второй подобный комплекс в Крыму
Лента новостей
экономика 17:38
Вступил в силу закон об инвестиционных советниках
спорт 17:35
Медведева отказалась от комментариев прессе на ЧР
технологии 17:33
AppleInsider: Apple выпустит новый iPad mini в 2019 году
в мире 17:30
«Один дома» вернётся на экраны с Маколеем Калкиным
культура 17:29
Трейлер киноновинки с Дэниелом Рэдклиффом появился в Сети
происшествия 17:28
Российский вертолёт обстреляли на стоянке в Мали
спорт 17:26
Медведеву призвали оставить в покое после провала на ЧР
политика 17:25
Россия выслала шведского дипломата
общество 17:21
Проезд в столичном транспорте подорожает с января
общество 17:15
Росмолодёжь обвинили в «вербовке» москвича
спорт 17:11
Российская компания продолжает биться за «Форс Индию»
в мире 17:10
Дед Мороз добрался до русскоязычной общины Катара
в мире 17:07
МИД считает убийством смерть россиянина в украинской тюрьме
в мире 17:05
Папа Римский вспомнил про педофилов
шоу-бизнес 17:03
Билеты на Пугачёву раскупили за один день
Другие новости
в мире 17:30
«Один дома» вернётся на экраны с Маколеем Калкиным
в мире 17:15
Отставку Мэттиса сочли в России хорошим знаком
Чем Москве выгоден вывод войск США из Сирии и Афганистана
в мире 17:10
Дед Мороз добрался до русскоязычной общины Катара
в мире 17:07
МИД считает убийством смерть россиянина в украинской тюрьме
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top