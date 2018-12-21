Турция намерена лавировать между военными России и США

https://news.ru/storage/news/769d202858fa737c88e5db5cba8da659/fdebce75-4ab9-4fc2-91ef-2b984c8fd35c_850.jpg Dha/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Турция примет все необходимые меры, чтобы зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400, которые страна приобретает у России, не стали проблемой для американских истребителей пятого поколения F-35, которые республика закупает у США. О разграничении сфер интересов заявили в Министерстве иностранных дел Турции.

Таким образом, во внешнеполитическом ведомстве прокомментировали информацию агентства Bloomberg о том, что Турция якобы предлагала передать российские ЗРК после их получения из Москвы техническими экспертами США для изучения.

«В ходе наших переговоров с США мы сообщили им, что системы С-400 будут использоваться независимо от систем НАТО, а также в таком ключе, чтобы обеспечить сохранение чувствительной информации об F-35», — цитирует анонимного собеседника ТАСС.

В ближайшее время запланированы переговоры технических специалистов обеих сторон, для достижения консенсуса, сообщает Политика сегодня.

Ранее News.ru сообщал, что в американском Белом доме и Конгрессе до сих пор выступают против того, чтобы Турция имела и F-35, и С-400. Это вызвано среди прочего опасениями, что Анкара передаст Москве технологии F-35 для изучения и улучшения российской системы ПВО.