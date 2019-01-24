Турция сама сможет создать зону безопасности в Сирии

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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что страна способна самостоятельно создать зону безопасности в Сирии. При этом он подчеркнул, что от сотрудничества с другими странами власти отказываться не будут.

«Если с нами захотят сотрудничать США или другие страны, мы не будем против. Но мы можем самостоятельно создать эту безопасную зону», — сказал глава МИДа в эфире телеканала Ahaber.

Ранее News.ru писал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Россию с однодневным рабочим визитом. Он планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы обсудить ситуацию в Сирии.