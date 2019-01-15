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Турция купит у России С-400 независимо от переговоров с США

MOD Russia/Twitter.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Турция не откажется от покупки российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, даже если купит у США ЗРК Patriot. Это два не связанных между собой события, заявил пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын.

«Наша позиция остается прежней: мы будем делать то, что считаем необходимым для обеспечения нашей национальной безопасности, — приобретать любые технологии, какие считаем нужными в любой стране», — цитирует его РИА Новости.

Ранее делегация Штатов представила в Турции предложение по продаже ЗРК Patriot. Оно включает четыре радиолокационные станции AN/MPQ-65, 10 антенно-мачтовых устройств, 20 пусковых установок M903, испытательное и другое оборудование.

По словам Калына, предложение по Patriot от американской стороны Анкара получила, однако у властей страны «есть условия и ожидания по поставкам, передаче технологий, стоимости». Смогут ли Соединённые Штаты в полной мере удовлетворить эти запросы, выяснится в ходе переговоров. Что касается российских С-400, то договорённости уже достигнуты, подчеркнул Ибрагим Калын.

Ранее, как сообщал News.ru, глава МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция не откажется от российских ЗРК при наличии аналогичных предложений со стороны Вашингтона. Турецкая сторона планирует получить российские комплексы до начала 2020 года.


#оружие #с-400 #турция #военнаятехника
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