Турция и США обсудили вывод американских войск из Сирии

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обсудил с госсекретарём США Майком Помпео вопросы, касающиеся решения о выводе американских войск из Сирии.
По словам источника из турецкого МИДа, общение прошло в формате телефонных переговоров, передаёт РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что заявленный Вашингтоном вывод войск из Сирии может быть осуществлён по российскому сценарию: Кремль неоднократно объявлял о сокращении военного присутствия, при этом не учитывал в статистике спецназ и военную полицию. Однако полный выход США из Сирии, вопреки распространённому мнению, не стабилизирует, а наоборот, со временем лишь взорвёт ситуацию в стране и регионе.