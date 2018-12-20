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Турция и США обсудили вывод американских войск из Сирии

The U.S. Army/flickr.com

в мире [ версия для печати ]

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обсудил с госсекретарём США Майком Помпео вопросы, касающиеся решения о выводе американских войск из Сирии.

По словам источника из турецкого МИДа, общение прошло в формате телефонных переговоров, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что заявленный Вашингтоном вывод войск из Сирии может быть осуществлён по российскому сценарию: Кремль неоднократно объявлял о сокращении военного присутствия, при этом не учитывал в статистике спецназ и военную полицию. Однако полный выход США из Сирии, вопреки распространённому мнению, не стабилизирует, а наоборот, со временем лишь взорвёт ситуацию в стране и регионе.


#сша #сирия #военные #турция #ВОЙСКА
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