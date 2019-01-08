Турция хочет получить базы США в Сирии

https://news.ru/storage/news/2353f5f10102feded9f0336d46176f01/d749abb9-c105-41cf-8646-35b6f0125646_850.jpg Anas Alkharboutli/Dpa/Global Look Press

Турция обращается к Соединённым Штатам с запросом о передаче американских военных баз в Сирии или об их уничтожении. Об этом стало известно в ходе переговоров с советником президента США Джоном Болтоном, находящимся в Анкаре с визитом.

«Турция выступает категорически против передачи 22 баз США в Сирии курдским формированиям после вывода американских войск», — сообщает газета Hurriyet.

Ранее News.ru писал, что Соединённые Штаты Америки будут выводить свои войска из Сирии по ранее намеченному плану. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. При этом борьба с боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещенной в РФ) будет продолжена.