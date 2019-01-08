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Турция хочет получить базы США в Сирии

Anas Alkharboutli/Dpa/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Турция обращается к Соединённым Штатам с запросом о передаче американских военных баз в Сирии или об их уничтожении. Об этом стало известно в ходе переговоров с советником президента США Джоном Болтоном, находящимся в Анкаре с визитом.

«Турция выступает категорически против передачи 22 баз США в Сирии курдским формированиям после вывода американских войск», — сообщает газета Hurriyet.

Ранее News.ru писал, что Соединённые Штаты Америки будут выводить свои войска из Сирии по ранее намеченному плану. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. При этом борьба с боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещенной в РФ) будет продолжена.


#сша #сирия #турция
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