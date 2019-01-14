ВС Турции готовят крупнейшую операцию в истории страны

https://news.ru/storage/news/32c225411b579634b81e1e710046be17/f7553951-6991-4d1a-96df-2c373ff303bf_850.jpg Dha/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Третья операция Анкары на территории Сирии может стать самой масштабной кампанией в истории страны. Предыдущие — «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь» задействовали в несколько раз меньше ресурсов.

Если Турция осуществит задуманное, то границу САР пересекут около 80 тысяч военных вместо привычных 4−8 тысяч, пишет Yeni Safak.

Одним из вероятных сценариев развития событий станет размещение армии вдоль 500-километровой приграничной линии и дальнейшее продвижение вглубь территории соседней страны на 10 км. Это пресечёт попытки противников Анкары создать себе коридор для побега у южных рубежей.

На первом этапе планируется очистить от боевиков около 30 тысяч кв. км. На второй стадии войска преодолеют ещё 10 км.

Ранее News.ru публиковал обещание президента США Дональда Трампа разорить Турцию, если она продолжит операции против курдов. При этом политик также обратился к представителям восточного этноса и попросил их не провоцировать Анкару на радикальные меры. Кроме того, глава Соединённых Штатов предложил создать 32-километровую буферную зону.