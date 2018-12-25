Глава МИД Турции намерен посетить Россию

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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прилетит в Россию. Глава МИД намерен обсудить в Москве вопрос вывода американский войск из Сирии.

Кроме того, планируется обсудить процесс политического урегулирования в республике. Политик не стал называть точную дату своего визита.

«Турция способна разгромить боевиков в Сирии, и готова сотрудничать с Россией, а также Ираном и другими союзниками коалиции», — заявил Чавушоглу.

Министр напомнил, что у Анкары и Вашингтона существует договорённость о завершении реализации дорожной карты по Сирийскому Манбиджу до того, как будут выведены американские войска.

Он также сказал, что, если Франция будет сохранять своё военное присутствие в арабской республике, чтобы защитить террористов из курдских «Сил народной самообороны», этот шаг «не пойдёт на пользу Франции и самим СНС», информирует «ФАН».

Как сообщал News.ru, президент Турции Тайип Эрдоган заявил Дональду Трампу о намерении уничтожить остатки ИГ (запрещена в РФ) в Сирии. По словам Трампа, именно Эрдоган имеет возможности сделать это.