Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна готова ответить Соединенным Штатам, если те введут санкции из-за поставок С-400. Эти зенитные ракетные системы Анкара купила у Москвы.
Если США предпримут действия в отношении нас, то мы выступим с соответствующим ответом. Конечно, мы бы хотели, чтобы наши отношения продолжались в качестве двух партнеров по НАТО. Но если они проявят по отношению к нам враждебный настрой, то мы примем ответные меры, — отметил Чавушоглу в эфире телеканала ТГРТ.
Ранее News.ru писал, что президент США Дональд Трамп намерен в ближайшее время обсудить с группой сенаторов целесообразность введения санкций против Турции из-за покупки Анкарой российский ЗРК С-400. Некоторое время назад глава государства сказал своим советникам, что не хотел бы вводить ограничения.