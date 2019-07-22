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Писатель-сатирик, один из основателей движения йиппи в США Пол Красснер умер в возрасте 87 лет в своем доме в Калифорнии. Новости о кончине отца подтвердила дочь усопшего Холли.

Причина смерти не сообщается, пишет Variety. Красснер родился 9 апреля 1932 года. Известность ему принесли книги «Как разговаривать грязно и оказывать влияние на людей», «Исповеди бредового неограниченного сознания» и другие....