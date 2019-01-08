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Турция будет координировать вывод войск США из Сирии

Xinhua/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара намерена координировать действия с США по выводу войск из Сирии.

«Анкара не позволит выводу войск США предоставить террористическим организациям ту или иную возможность», — сказал он в эфире телеканала Habertürk по итогам переговоров с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.

Ранее Турция обратилась к Соединённым Штатам с запросом о передаче американских военных баз в Сирии или об их уничтожении.

Соединённые Штаты Америки будут выводить свои войска из Сирии по ранее намеченному плану. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. При этом борьба с боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещенной в РФ) будет продолжена, писал News.ru.


#сша #сирия #турция #выводвойск
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