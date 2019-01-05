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Турция будет искать золото и уран в Узбекистане

Serguei Fomine/Russian Look/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Турция подпишет соглашение о разведке месторождений полезных ископаемых в Узбекистане. Бывшая советская республика входит в первую десятку мировых производителей золота и урана, а Алмалыкский комбинат по производству цветных металлов, на который приходится 90% по производству серебра и 20% золота в республике, считается крупнейшим в Центральной Азии.

Турки собираются исследовать два участка общей площадью 700 кв м. В Судане турецкая компания уже ведёт исследования на двух месторождениях золота, после чего начнёт коммерческую деятельность, сообщает Dailysahab.

Потенциальная ценность полезных ископаемых в Узбекистане оценивается в $5,7 трлн. И основная территория республики не исследована на этот предмет, так что есть большая вероятность обнаружить новые месторождения.

Ранее News.ru сообщал, что Узбекистан получил в дар от Турции 50 новых современных автомобилей скорой помощи и 20 микроавтобусов — мобильных пунктов по оказанию госуслуг населению. Передача машин состоялась в «Узэкспоцентре» в Ташкенте, дарителем выступило Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (ТИКА).


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