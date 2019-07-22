Украинцы, проголосовавшие на выборах в Раду за партию «Оппозиционная платформа — За жизнь», являются «рабами». С таким заявлением выступил экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов.
Значительная часть наших сограждан готова обменять свободу и ответственность на сытое и уютное рабство, — написал Турчинов в Facebook.
Он подчеркнул, что удивился голосам, которые набрали «пророссийские партии».
Ранее Турчинов заявил, что мост через Керченский пролив может быть легко уничтожен с помощью крылатых ракет «Нептун». Он заверил, что они способны также «уничтожать военные корабли РФ любого класса не только в Чёрном и Азовском морях, но и в портах их базирования», писал News.ru.