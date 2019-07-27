https://static.news.ru/photo/fb7186e8-b069-11e9-83fd-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Khaled Nasraoui/dpa/Global Look Press

Главы государств и правительств, официальные иностранные делегации приняли участие в официальной части церемонии прощания с тунисским лидером Аль-Баджи Гаидом ас-Себси. Траурные мероприятия проходят в президентском дворце в пригороде столицы Туниса.

На церемонию прощания прибыли президенты Франции, Португалии, Алжира, короли Испании и Марокко, эмир Катара, лидеры Палестины и Ливии. Тысячи горожан собираются на улицах, чтобы проститься с президентом, прямую трансляцию организовал арабский спутниковый телеканал Sky News Arabia.

После официальной траурной церемонии кортеж с телом тунисского лидера проследует через центральные кварталы города в мечеть, а затем на кладбище.

Семидневный траур объявил в стране премьер-министр Туниса в связи со смертью главы государства Баджи Гаидом ас-Себси. Тунисский лидер скончался в четверг, 25 июля, в возрасте 92 лет. Свою должность он занимал с 2014 года. В стране также отменены все праздничные летние мероприятия во всех провинциях до последующего уведомления. Временно исполнять обязанности главы государства стал спикер парламента Мухаммед ан-Насер. Досрочные выборы президента Туниса назначены на 15 сентября, писал News.ru.