Гигантского тунца продали в Японии за рекордную сумму

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Огромный голубой тунец весом в 278 килограммов ушёл с молотка на рыбном аукционе в японском Токио за рекордную сумму. Гигантскую рыбу приобрёл владелец суши-ресторанов Sushizanmai Киёси Кимура. Он заплатил за морского обитателя $3 млн (336 млн иен).

Огромный тунец был выловлен у побережья северной префектуры Аомори. По словам Кимуры, рыба выглядела «ужасно вкусной и свежей», но после совершения покупки мужчина подумал, что всё-таки переборщил.

«Я ожидал, что куплю тунца за 30−50 млн иен, максимум — за 60 млн иен. А в итоге пришлось заплатить в пять раз больше», — отметил Кимура.

Сумма, которую он заплатил за рыбу, стала рекордом рыбного аукциона. Один из прошлых рекордов также принадлежал Кимуре, передаёт Reuters.

После аукциона рыбу доставили в один из филиалов ресторанной сети, расположенный на старом рынке Цукидзи. Теперь полакомиться «рекордной» рыбой смогут все посетители заведения.

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