В результате взрыва гранаты в военном поселении на окраине Тбилиси пострадали три человека.
По информации Первого канала Грузии, инцидент произошёл в районе Варкетили в ночь на среду, 10 июля. В подъезд одного из жилых корпусов злоумышленник бросил гранату, в результате чего пострадали трое молодых людей. Они сейчас находятся в больнице.
Как сообщает
News.ru ранее писал о том, что 21-летний депутат Слободской городской думы и по совместительству блогер Николай Дубравин разыграл сотрудников полиции, подкинув им муляж гранаты.