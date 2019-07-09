https://static.news.ru/photo/fd1c80c4-a2d1-11e9-ac74-fa163e074e61_1024.jpg Фото: twitter.com/senior_egor

В результате взрыва гранаты в военном поселении на окраине Тбилиси пострадали три человека.

По информации Первого канала Грузии, инцидент произошёл в районе Варкетили в ночь на среду, 10 июля. В подъезд одного из жилых корпусов злоумышленник бросил гранату, в результате чего пострадали трое молодых людей. Они сейчас находятся в больнице.

Как сообщает РИА Новости , полиция уже выявила виновного в происшествии. Он сейчас объявлен в розыск. По данному инциденту возбуждено уголовное дело.

News.ru ранее писал о том, что 21-летний депутат Слободской городской думы и по совместительству блогер Николай Дубравин разыграл сотрудников полиции, подкинув им муляж гранаты.