https://static.news.ru/photo/dd89223c-95a0-11e9-bbe4-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Hermansyah Awot/Xinhua/Global Look Press

Полиция Северной Суматры задержала троих подозреваемых по делу о пожаре на заводе по производству зажигалок, жертвами которого стали 30 человек.

Имена задержанных не называются. По данным агентства Antara , речь идёт о владельце предприятия, его руководителе и об одном из менеджеров. В настоящее время они помещены под арест. Их обвиняют в халатности.

Инцидент на фабрике произошёл 21 июня. По словам очевидцев, пожару предшествовал взрыв. В числе погибших пятеро детей.

Ранее News.ru писал, что в Индонезии во время всеобщих выборов умерли несколько сотен членов избиркомов. В большинстве случаев к летальному исходу приводили инфаркты и инсульты на фоне переутомления.