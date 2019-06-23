Полиция Северной Суматры задержала троих подозреваемых по делу о пожаре на заводе по производству зажигалок, жертвами которого стали 30 человек.
Имена задержанных не называются. По данным агентства
Инцидент на фабрике произошёл 21 июня. По словам очевидцев, пожару предшествовал взрыв. В числе погибших пятеро детей.
Ранее News.ru писал, что в Индонезии во время всеобщих выборов умерли несколько сотен членов избиркомов. В большинстве случаев к летальному исходу приводили инфаркты и инсульты на фоне переутомления.