Тема Курильских островов, не так давно центральная в российских и японских СМИ, в последнее время заметно утратила свою остроту. В первую очередь это случилось благодаря конкретным, недвусмысленным заявлениям МИД РФ и президента Путина о том, что никакого обмена Курил на мирный договор с Токио не предвидится. Многочисленные контакты между странами на разных уровнях также не давали пищи для конспирологии. Но всё изменилось, когда люди присмотрелись к видеоролику, подготовленному японской стороной к саммиту «Большой двадцатки» в Осаке.

Дело в том, что в самом начале видео, призванного познакомить гостей саммита с особенностями принимающего его города, появляется карта Японии, включающая в себя российские Курильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Те самые, вокруг которых столько лет идёт спор. Этот ролик размещён как на сайте G20, так и в официальном YouTube-канале премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Более того, если изучить содержание этого канала, там можно найти видеоролики, посвящённые и другим городам этой страны, и все они начинаются с одинаковой заставки, на которой — скандальная карта.

Владимир Путин и Синдзо Абэ на саммите в Осаке President of Russia/Global Look Press

Российский МИД в связи с этим был вынужден вручить японскому послу ноту протеста и заявить, что Токио злоупотребил статусом хозяина такого важного международного мероприятия «в целях продвижения необоснованных территориальных претензий к России». Согласитесь, ситуация с точки зрения отношений между странами неприятная. Особенно неприятная в силу своей очевидной глупости. Ведь там же, в Осаке, Путин и Абэ провели очень спокойные переговоры и договорились вести на Южных Курилах совместную хозяйственную деятельность. И тут такая неприятность.

Сознательно ли японцы запасли такую «фигу в кармане» или имело место банальное разгильдяйство — мы, конечно, никогда не узнаем. Можно допустить, что дизайнер, которому правительство поручило подготовить графику к этим роликам, взял карту Японии из Интернета. Я убеждён, что в местном сегменте Всемирной сети таких карт минимум половина в поисковой выдаче. А глаз человека, который с детства привык считать Курилы «северными территориями Японии», просто не мог разглядеть потенциальную угрозу отношениям Токио и Москвы.

Так или иначе, я уже сейчас могу привести вам примерный текст ответа МИДа Японии (если он последует). Там будет что-то вроде:

«Мы очень сожалеем, что в подготовленных к саммиту G20 в Осаке видеоматериалах оказались кадры, вызвавшие столь негативную реакцию наших гостей, и понимаем их недовольство. Япония приносит свои извинения всем, кого могло задеть содержание этого ролика, и надеется на то, что этот инцидент не скажется на развитии двусторонних отношений с Россией и перспективе заключения мирного договора между странами».

Думаю, это будет выглядеть как-то так. То есть извинения, заверения в дружбе и ни слова о принадлежности Курил. И всё, на этом инцидент будет исчерпан, и правильно. Надо только проследить, чтобы во всех видео начальную заставку всё-таки изменили.

Но вообще эта история показывает, как во времена повсеместного Интернета и соцсетей как основных источников распространения информации, в том числе официальной, действия политиков, ведущих там свои страницы, или нанятых сммщиков могут привести к реальным последствиям в политике. Мы же помним, как блистательный Трамп в своём Twitter страдал сомнениями: встречаться или не встречаться ему с Путиным в Буэнос-Айресе или нет. И там же объявил, что всё-таки не будет этой встречи. И чем дальше, тем меньше подобная «Twitter-дипломатия» будет удивлять кого-либо.

Проблема в том, что главы государств — живые люди. А мы каждый день видим в соцсетях, как живые люди там себя ведут. Какие формулировки они внезапно начинают себе позволять, с какой яростью реагировать на чужое мнение или просто «троллей». Как грозятся набить друг другу морды, а многие даже не останавливаются лишь на обещаниях. А теперь в соцсетях завелись политики самого высокого уровня. И как бы нам однажды не прочитать короткое, но жуткое сообщение: «Я решил поставить на место этих мерзавцев. Ракеты уже запущены».