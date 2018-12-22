Транспортный коллапс образовался на КПП в Донбассе

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Более четырёх сотен автомобилей скопилось в пунктах пропуска за прошедшие сутки на линии соприкосновения в Донбассе, сообщила Госпогранслужба Украины. Днём ранее там было около полусотни машин.

Ведомство лишь констатировало сухие цифры, но никак не объяснило возникший затор. При этом там отметили, что осложнение ситуации с пересечением КПП не повлияло на режим работы пограничников.

«Все контрольные пункты открылись по графику зимнего периода и функционируют в штатном режиме», — сказано в сообщении.

Данные, которые приводит ведомство, между тем свидетельствуют, что большинство транспортных средств застряли именно на украинской стороне. На выезд очередь ждали больше автомобилей, чем на въезд.

Так, на КПП «Майорское» это соотношение составляло 30 к 100, на КПП «Марьинка» — 20 к 75, на КПП «Гнутове» — 40 к 60, а на «Новотроицком» стояли машины только на выезд в количестве 90 единиц.

Ранее, как сообщал News.ru, на Украине было возбуждено первое уголовное дело из-за незаконного пересечения границы. Гражданин Молдавии пытался попасть в страну, минуя пункты пропуска, поскольку ранее ему запретили въезд на десять лет.