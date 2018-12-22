USD  68.0085 EUR  77.9717
GOLD1,255 $   Brent53.75 $ Bitcoin3,886.52 $
МОСКВА-6°C13:04
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Транспортный коллапс образовался на КПП в Донбассе

facebook.com/DPSUkraine

в мире [ версия для печати ]

Более четырёх сотен автомобилей скопилось в пунктах пропуска за прошедшие сутки на линии соприкосновения в Донбассе, сообщила Госпогранслужба Украины. Днём ранее там было около полусотни машин.

Ведомство лишь констатировало сухие цифры, но никак не объяснило возникший затор. При этом там отметили, что осложнение ситуации с пересечением КПП не повлияло на режим работы пограничников.

«Все контрольные пункты открылись по графику зимнего периода и функционируют в штатном режиме», — сказано в сообщении.

Данные, которые приводит ведомство, между тем свидетельствуют, что большинство транспортных средств застряли именно на украинской стороне. На выезд очередь ждали больше автомобилей, чем на въезд.

Так, на КПП «Майорское» это соотношение составляло 30 к 100, на КПП «Марьинка» — 20 к 75, на КПП «Гнутове» — 40 к 60, а на «Новотроицком» стояли машины только на выезд в количестве 90 единиц.

Ранее, как сообщал News.ru, на Украине было возбуждено первое уголовное дело из-за незаконного пересечения границы. Гражданин Молдавии пытался попасть в страну, минуя пункты пропуска, поскольку ранее ему запретили въезд на десять лет.


#донбасс #украина #транспорт #кпп
самое читаемое
в мире
Рыдающий на улице Одессы актёр Пашинин смутил украинцев
происшествия
Юноша вломился в похоронное бюро и занялся сексом с покойником
Извращенец вскрыл гробы ради любовных утех

читайте также
в мире 21:16, 14 декабря 2018
Украина усиливает контроль на границе
в мире 17:10, 14 декабря 2018
Первое дело завели на Украине за нарушение границы
в мире 00:19, 1 декабря 2018
Киев закрыл въезд иностранным журналистам в Крым и Донбасс
Лента новостей
общество 12:59
Евкуров назвал главное событие года для Ингушетии
происшествия 12:54
Прокуратура организовала проверку из-за аварии в Саратове
спорт 12:47
Напавший на Глушакова фанат пообещал меры «порадикальнее»
общество 12:44
Балтийский флот РФ отразил «атаку» диверсантов
общество 12:41
Дорожный патруль помогает московским автомобилистам
политика 12:40
МИД России заявил о крахе мировой безопасности без ДРСМД
политика 12:37
США выделят Украине деньги на очередную провокацию
в мире 12:35
Украинцев научат национальному языку
спорт 12:31
Умер член руководства «Реала» с 62-летним стажем
в мире 12:31
NASA раскрыло секрет рождественского меню на МКС
общество 12:26
Пенсионерка отогнала обидчиков тяпкой и попала под суд
происшествия 12:25
Режим повышенной готовности ввели в Саратове из-за аварии
спорт 12:15
Орсер сомневается в возвращении лидерства Медведевой
экономика 12:13
Железнодорожники Украины остались без запчастей из РФ
общество 12:12
Иск Промсвязьбанка к экс-руководителям поступил в суд
Другие новости
в мире 12:35
Украинцев научат национальному языку
в мире 12:31
NASA раскрыло секрет рождественского меню на МКС
в мире 12:08
Простесты «жёлтых жилетов» привели к десятой жертве
в мире 11:59
Украинцев лишили донорских органов
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top