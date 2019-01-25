Трампу рассказали о кризисе в авиации из-за шатдауна

https://news.ru/storage/news/419d18d60f4d147ba16d5463ee983a4c/6dbf81da-ca99-4299-8a9e-445d60fc4122_850.jpg Wang Ying/Global Look Press

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что президент Дональд Трамп проинформирован о ситуации, сложившейся в авиационной отрасли. Из-за шатдауна работники аэропортов не выходят на работу.

«Президент был проинформирован, и мы следим за задержками (вылетов) в некоторых аэропортах. Мы находимся в постоянном контакте с официальными представителями министерства транспорта и федерального управления авиации», — говорится в распространённом заявлении Сандерс.

Около четверти федеральных ведомств США работают по сокращенному графику с 22 декабря из-за неодобрения парламентом финансирования их деятельности. Правительственный кризис вызван разногласиями политических сил по поводу строительства стены на границе с Мексикой.

Ранее News.ru писал, что агенты Федерального бюро расследований (ФБР) не могут работать из-за бюджетного кризиса, в связи с которым приостановлена работа правительства США.