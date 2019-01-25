USD  66.0016 EUR  75.0306
GOLD1,299 $   Brent61.37 $ Bitcoin3,571.54 $
МОСКВА-15°C20:07
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Трампу рассказали о кризисе в авиации из-за шатдауна

Wang Ying/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что президент Дональд Трамп проинформирован о ситуации, сложившейся в авиационной отрасли. Из-за шатдауна работники аэропортов не выходят на работу.

«Президент был проинформирован, и мы следим за задержками (вылетов) в некоторых аэропортах. Мы находимся в постоянном контакте с официальными представителями министерства транспорта и федерального управления авиации», — говорится в распространённом заявлении Сандерс.

Около четверти федеральных ведомств США работают по сокращенному графику с 22 декабря из-за неодобрения парламентом финансирования их деятельности. Правительственный кризис вызван разногласиями политических сил по поводу строительства стены на границе с Мексикой.

Ранее News.ru писал, что агенты Федерального бюро расследований (ФБР) не могут работать из-за бюджетного кризиса, в связи с которым приостановлена работа правительства США.


#дональдтрамп #сша #шатдаун
самое читаемое
шоу-бизнес
Собчак попала на видео на месте драки Виторгана и Богомолова
в мире
США предостерегли Россию от расширения влияния в мире


читайте также
спорт 18:22, 25 января 2019
Месси призвал продолжать искать самолёт с игроком «Кардиффа»
в мире 16:52, 25 января 2019
Крокодилы вмёрзли в лёд в США
в мире 14:46, 25 января 2019
Экс-советник предвыборного штаба Трампа задержан в США
в мире 20:18, 24 января 2019
Помпео: США помогут Гуайдо восстановить демократию
Лента новостей
в мире 20:02
Тимошенко зарегистрирована кандидатом в президенты Украины
спорт 19:51
Горнолыжник потерял лыжу и пронёсся по трассе на спине
происшествия 19:47
Чемпионка Олимпиады избила директора спортшколы
спорт 19:40
Глава РФС: мы не можем похвастать победами
общество 19:38
Роддом на северо-востоке Москвы получил международный статус
Другие новости
в мире 20:02
Тимошенко зарегистрирована кандидатом в президенты Украины
в мире 19:35
Госдеп призвал американцев покинуть Венесуэлу
в мире 19:17
В новую церковь Украины перешли 0,2% её священников
в мире 19:11
Помпео выступит на Совбезе ООН по Венесуэле в субботу
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top