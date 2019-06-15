https://static.news.ru/photo/e075a880-703e-11e9-b2f5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Yuri Gripas/Consolidated News Photos/Global Look Press

Пользователи Сети высмеяли фотографию президента США Дональда Трампа в обнимку с американским флагом, которую Белый дом разместил в Twitter в честь дня рождения политика.

Подписчиков привёл в недоумение выбор фотографии. Сам американский лидер ретвитнул сообщение Белого дома в своём аккаунте. Многие пользователи назвали снимок отвратительным и попросили удалить его, чтобы он не «гулял» по Сети.

Трампу исполнилось 73 года.

Как ранее писал News.ru, глава Белого дома Дональд Трамп, выступая в среду на брифинге со своим польским коллегой Анджеем Дудой, по завершении двусторонних переговоров заявил, что решение о том, распространят ли США на Польшу режим безвизового въезда в страну, может быть принято в течение трёх месяцев.