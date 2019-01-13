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Трампа обвинили в сокрытии деталей переговоров с Путиным

Дональд Трамп и Владмир Путин Lehtikuva/Heikki Saukkomaa/Global Look Press

Дональд Трамп и Владмир Путин

в мире [ версия для печати ]

Журналисты The Washington Post разоблачили президента США Дональда Трампа, скрывшего от своей администрации подробности переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

По словам источника издания, даже в файлах с грифом «секретно» нет никаких детализированных записей разговоров двух президентов.

В качестве примера собеседник газеты рассказал о встрече «с глазу на глаз» Трампа и Путина в Гамбурге в 2017 году, после которой американский президент забрал записи разговора у своего переводчика и запретил ему обсуждать эту тему с кем-либо.

При этом нет никаких данных о том, изымал ли Трамп записи разговоров с других встреч, но противники американского лидера утверждают, что его встреча с Путиным в Хельсинки также покрыта завесой тайны.

В свою очередь сторонники Трампа заявили, что присутствие подчиненных мешает лидеру США наладить взаимопонимание с Москвой. Кроме того, он опасается утечек информации в Белом доме.

Ранее News.ru писал о том, что приостановка работы правительства США, возникшая из-за разногласий по поводу строительства стены на границе с Мексикой, обвалила рейтинг американского президента Дональда Трампа до 44%. В декабре лидеру США доверяли 47% граждан.


#дональдтрамп #сша
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