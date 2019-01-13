Трампа обвинили в сокрытии деталей переговоров с Путиным

https://news.ru/storage/news/632a126c5108ab1b7196e990cde3ce6e/ba957918-d87f-466d-aeca-d86bc95b9991_850.jpg Lehtikuva/Heikki Saukkomaa/Global Look Press

Дональд Трамп и Владмир Путин

Журналисты The Washington Post разоблачили президента США Дональда Трампа, скрывшего от своей администрации подробности переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

По словам источника издания, даже в файлах с грифом «секретно» нет никаких детализированных записей разговоров двух президентов.

В качестве примера собеседник газеты рассказал о встрече «с глазу на глаз» Трампа и Путина в Гамбурге в 2017 году, после которой американский президент забрал записи разговора у своего переводчика и запретил ему обсуждать эту тему с кем-либо.

При этом нет никаких данных о том, изымал ли Трамп записи разговоров с других встреч, но противники американского лидера утверждают, что его встреча с Путиным в Хельсинки также покрыта завесой тайны.

В свою очередь сторонники Трампа заявили, что присутствие подчиненных мешает лидеру США наладить взаимопонимание с Москвой. Кроме того, он опасается утечек информации в Белом доме.

Ранее News.ru писал о том, что приостановка работы правительства США, возникшая из-за разногласий по поводу строительства стены на границе с Мексикой, обвалила рейтинг американского президента Дональда Трампа до 44%. В декабре лидеру США доверяли 47% граждан.