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Дональд Трамп

Палата представителей Конгресса США решила действовать на опережение и приняла законопроект, запрещающий президенту Дональду Трампу выйти из НАТО в случае, если у него возникнет такое желание.

Документ был одобрен практически единогласно. За высказались 357 конгрессменов, против — 22.

Законопроект позволяет Конгрессу заблокировать финансирование выхода США из Североатлантического альянса. При этом формально Трамп может принять решение о выходе из НАТО. Кроме того, Конгресс одобрил дальнейшее финансирование Европейской инициативы сдерживания, направленной против «угрозы», исходящей от России.

Трамп неоднократно выступал с критикой НАТО, говоря, что альянс давно «изжил себя». Он также потребовал от союзников платить свою долю оборонных расходов. При этом американский лидер никогда не высказывал намерений о выходе из НАТО, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал о том, что журналисты New American Journal обвинили президента США Дональда Трампа в сокрушительном поражении, которое Россия нанесла Соединённым Штатам без единого выстрела. В статье отмечается, что Советский Союз всегда угрожал США, однако только сейчас Москва смогла одержать победу с помощью Трампа.