Трамп заявил о необходимости пограничной стены

https://news.ru/storage/news/e7bc2b329d233c7c9e470c10efb70709/d41825d0-9dcb-4ab1-8c5b-10d5f7b5c1cf_850.jpg Carol Guzy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский президент Дональд Трамп в очередной раз заявил, что США срочно нуждаются в стене или другом заграждении на американо-мексиканской границе из-за серьёзных проблем с безопасностью.

«На границе США и Мексики наблюдается очень серьёзный кризис», — сказал Трамп журналистам.

Необходимость заграждения он аргументировал заботой о безопасности американцев. Стена поможет бороться с преступностью, нелегальной транспортировкой людей и наркотрафиком.

Ранее News.ru писал, что президент США Дональд Трамп не поедет на Всемирный экономический форум в Давосе, если не будет преодолён кризис и не восстановится полная работа правительства. Текущий перерыв в работе американского правительства вошёл в тройку самых долгих в истории страны. Значительная часть федеральных учреждений не работает на протяжении уже 18 дней, потому что Конгрессу и правительству не удалось согласовать бюджет на строительство стены на границе с Мексикой.