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Трамп заявил о необходимости пограничной стены

Carol Guzy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Американский президент Дональд Трамп в очередной раз заявил, что США срочно нуждаются в стене или другом заграждении на американо-мексиканской границе из-за серьёзных проблем с безопасностью.

«На границе США и Мексики наблюдается очень серьёзный кризис», — сказал Трамп журналистам.

Необходимость заграждения он аргументировал заботой о безопасности американцев. Стена поможет бороться с преступностью, нелегальной транспортировкой людей и наркотрафиком.

Ранее News.ru писал, что президент США Дональд Трамп не поедет на Всемирный экономический форум в Давосе, если не будет преодолён кризис и не восстановится полная работа правительства. Текущий перерыв в работе американского правительства вошёл в тройку самых долгих в истории страны. Значительная часть федеральных учреждений не работает на протяжении уже 18 дней, потому что Конгрессу и правительству не удалось согласовать бюджет на строительство стены на границе с Мексикой.


#сша #Трамп #МЕКСИКА
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