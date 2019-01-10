Трамп заявил о необходимости пограничной стены

Американский президент Дональд Трамп в очередной раз заявил, что США срочно нуждаются в стене или другом заграждении на американо-мексиканской границе из-за серьёзных проблем с безопасностью.
«На границе США и Мексики наблюдается очень серьёзный кризис», — сказал Трамп журналистам.
Необходимость заграждения он аргументировал заботой о безопасности американцев. Стена поможет бороться с преступностью, нелегальной транспортировкой людей и наркотрафиком.
Ранее News.ru писал, что президент США Дональд Трамп не поедет на Всемирный экономический форум в Давосе, если не будет преодолён кризис и не восстановится полная работа правительства. Текущий перерыв в работе американского правительства вошёл в тройку самых долгих в истории страны. Значительная часть федеральных учреждений не работает на протяжении уже 18 дней, потому что Конгрессу и правительству не удалось согласовать бюджет на строительство стены на границе с Мексикой.