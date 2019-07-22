Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов стать посредником между Пакистаном и Индией в ситуации с Кашмиром.
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Глава правительства Пакистана Имран Хан уже призывал своего индийского коллегу Нарендру Моди. к переговорам по всем сложным двусторонним вопросам, в том числе по проблеме Кашмира.
Ранее News.ru писал о том, что Пакистан будет только рад, если Российская Федерация примет на себя посредническую роль в вопросе урегулирования недавно вспыхнувшего с новой силой пакистано-индийского конфликта в штате Джамму и Кашмир. Об этом заявил глава пресс-службы пакистанских вооружённых сил генерал-майор Асиф Гафур.