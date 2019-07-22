https://static.news.ru/photo/006bf14e-aca8-11e9-8081-fa163e074e61_1024.jpg Президент США Дональд Трамп Фото: Ron Sachs/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов стать посредником между Пакистаном и Индией в ситуации с Кашмиром.

Об этом сообщает ТАСС .

Глава правительства Пакистана Имран Хан уже призывал своего индийского коллегу Нарендру Моди. к переговорам по всем сложным двусторонним вопросам, в том числе по проблеме Кашмира.

Ранее News.ru писал о том, что Пакистан будет только рад, если Российская Федерация примет на себя посредническую роль в вопросе урегулирования недавно вспыхнувшего с новой силой пакистано-индийского конфликта в штате Джамму и Кашмир. Об этом заявил глава пресс-службы пакистанских вооружённых сил генерал-майор Асиф Гафур.