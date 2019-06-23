https://static.news.ru/photo/de8611b8-95f5-11e9-90a5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Jim LoScalzo/CNP/AdMedia/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что мнение европейских стран относительно ядерной сделки с Ираном ему безразлично. По его словам, Тегеран нарушил соглашение о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД).

В интервью NBC глава Белого дома заявил, что страны Европы хотели выручить на сделке с Ираном большие деньги, имея в виду заинтересованность бизнеса Старого Света в сохранении экономического партнёрства с Тегераном.

Трамп добавил, что США продолжат «заботиться» о Европе и защищать страны континента в рамках НАТО.

Как писал News.ru, ранее вице-президент США Майкл Пенс заявил, что Вашингтон ужесточит санкции в отношении Тегерана в ответ на уничтожение беспилотника. До этого Трамп заявил о том, что новые меры будут объявлены 24 июня.

Корпус Стражей Исламской революции 20 июня сообщил, что сбил разведывательный беспилотник США. Инцидент в очередной раз накалил ситуацию на Ближнем Востоке.