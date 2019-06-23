Президент США Дональд Трамп заявил, что мнение европейских стран относительно ядерной сделки с Ираном ему безразлично. По его словам, Тегеран нарушил соглашение о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД).
В интервью
Трамп добавил, что США продолжат «заботиться» о Европе и защищать страны континента в рамках НАТО.
Как писал News.ru, ранее вице-президент США Майкл Пенс заявил, что Вашингтон ужесточит санкции в отношении Тегерана в ответ на уничтожение беспилотника. До этого Трамп заявил о том, что новые меры будут объявлены 24 июня.
Корпус Стражей Исламской революции 20 июня сообщил, что сбил разведывательный беспилотник США. Инцидент в очередной раз накалил ситуацию на Ближнем Востоке.