https://static.news.ru/photo/b1cb950c-9975-11e9-ad05-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Zhang Yongjin/Xinhua/Global Look Press

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в японской Осаке, где проходит саммит G20, договорились продолжить переговоры по современной модели контроля над вооружениями.

В заявлении Белого Дома говорится, что «президенты договорились», что Россия и США продолжат переговоры по модели контроля над вооружениями 21 века, «которая, как отметил президент Трамп, должна включать Китай».

Ранее сообщалось, что акция протеста против открывшегося саммита лидеров стран G20 проходит в японской Осаке в парке Тэмпозан, что находится по другую сторону реки от выставочного комплекса INTEX, писал News.ru.