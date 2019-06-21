Трамп заявил, что самолёты США не вылетали для удара по Ирану
Максим Величко
21:04, 21 июня 2019
https://static.news.ru/photo/2c9cbb06-9450-11e9-a138-fa163e074e61_1024.jpgФото: U.S. Air Force/via Globallookpress.com
Президент США Дональд Трамп отменил удары по Ирану до того, как американские самолёты поднялись в воздух. Об этом он заявил журналистам.
До сих пор СМИ озвучивали информацию, что отбой войскам был дан, когда авиация уже направлялась на позиции.
Зелёный свет не был дан до самого последнего момента, поскольку всё переменчиво, — сказал Трамп в эфире NBS.
Он подчеркнул, что самолёты США не успели подняться в воздух, хотя всё было готово и они могли бы это сделать «достаточно быстро». Если бы вылет состоялся, тогда пути назад уже не было бы, отметил президент Соединённых Штатов.
Он также подтвердил информацию о том, что отменил операцию, когда узнал, что её жертвами могут стать около 150 иранцев.