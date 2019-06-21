https://static.news.ru/photo/2c9cbb06-9450-11e9-a138-fa163e074e61_1024.jpg Фото: U.S. Air Force/via Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп отменил удары по Ирану до того, как американские самолёты поднялись в воздух. Об этом он заявил журналистам.

До сих пор СМИ озвучивали информацию, что отбой войскам был дан, когда авиация уже направлялась на позиции.

Зелёный свет не был дан до самого последнего момента, поскольку всё переменчиво, — сказал Трамп в эфире NBS .

Он подчеркнул, что самолёты США не успели подняться в воздух, хотя всё было готово и они могли бы это сделать «достаточно быстро». Если бы вылет состоялся, тогда пути назад уже не было бы, отметил президент Соединённых Штатов.

Он также подтвердил информацию о том, что отменил операцию, когда узнал, что её жертвами могут стать около 150 иранцев.

Несколькими днями ранее, как писал News.ru, иранские военные сбили разведывательный беспилотник США. Там заявили, что летательный аппарат нарушил воздушное пространство страны. Соединённые Штаты настаивают на том, что тот летел над нейтральной зоной.