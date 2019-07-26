https://static.news.ru/photo/b37b0708-afef-11e9-80a2-fa163e074e61_1024.jpg Президент США Дональд Трамп Фото: Ron Sachs/CNPAdMedia/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что провёл телефонные переговоры по телефону с новым премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Американский лидер поздравил новоиспечённого главу британского кабмина. Трамп также назвал Джонсона своим другом. По словам президента США, Великобритания «давно нуждалась» в таком руководителе.

Я предсказываю, что он будет отличным премьер-министром, — сказал Трамп.

Трамп также выразил надежду на увеличение торгового оборота между странами, отмечает РИА Новости .

Борис Джонсон 24 июля стал премьером Британии. Прежний лидер Тереза Мэй ушла в отставку после конфликта вокруг Brexit.

Как ранее писал News.ru, президент России Владимир Путин одним из первых направил поздравительную телеграмму Борису Джонсону по случаю его назначения на пост премьер-министра Британии.