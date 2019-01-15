Трамп задумался о выходе США из НАТО

https://news.ru/storage/news/3f2caaa175caf0b042d52ccf3e54aee5/20f23560-8602-4715-b117-b72fea64d023_850.jpg The White House/flickr.com

Соединённые Штаты могут выйти из состава НАТО. Такую идею в конфиденциальных беседах неоднократно озвучивал президент страны Дональд Трамп. В его администрации опасаются, что глава Белого дома может в любой момент вывести эти разговоры в официальную плоскость.

Главная причина, из-за которой Североатлантический альянс может лишиться «якорного» члена, — недовольство американского лидера отчислениями на военные расходы со стороны других участников блока. Глава США считает, что именно Штаты по сути содержат НАТО, пишет The New York Times со ссылкой на анонимные источники в окружении президента.

Те утверждают, что Трамп всё чаще говорит о бессмысленности альянса, который он сравнивает с финансовым болотом. По их словам, глава государства может в любой момент вернуться к такой идее, если ему не понравится темп увеличения ассигнований на военные цели в странах альянса.

Выход американской стороны будет означать крах всего военного блока, в котором прежде всего заинтересована Россия, отмечает издание.

Ранее, как сообщал News.ru, экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус назвал президента России Владимира Путина «самым большим подарком для НАТО со времён окончания холодной войны». По его мнению, политика главы РФ оправдывает существование альянса и делает США опорой для многих стран.