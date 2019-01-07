Трамп выступит с экстренным обращением к нации

Президент США Дональд Трамп обратится к нации в связи с кризисом вокруг безопасности южной границы. Выступление американского лидера запланировано на 8 января.
Трамп на своей странице в Twitter сообщил о том, что обращение состоится в 21 час по времени Восточного побережья США (5 утра по московскому времени).
Примерно четверть американских ведомств сократили работу с 22 декабря из-за отсутствия утвержденного финансирования. Камнем преткновения остается требование Трампа выделить дополнительные 5,5 миллиарда долларов на охрану границы и строительство заграждений. Демократы, которые получили контроль в Палате представителей, не согласны с этими требованиями.
Ранее официальный представитель Белого дома Сара Сандерс сообщила, что Трамп намерен посетить американо-мексиканскую границу 10 января, писал News.ru.