Трамп выступит с экстренным обращением к нации

https://news.ru/storage/news/31efc098e85ca656d2d348b93d2b23e0/c2b5b0ae-e499-46ec-bfef-c869c0b5c836_850.jpg Wang Ying/Xinhua/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп обратится к нации в связи с кризисом вокруг безопасности южной границы. Выступление американского лидера запланировано на 8 января.

Трамп на своей странице в Twitter сообщил о том, что обращение состоится в 21 час по времени Восточного побережья США (5 утра по московскому времени).

Примерно четверть американских ведомств сократили работу с 22 декабря из-за отсутствия утвержденного финансирования. Камнем преткновения остается требование Трампа выделить дополнительные 5,5 миллиарда долларов на охрану границы и строительство заграждений. Демократы, которые получили контроль в Палате представителей, не согласны с этими требованиями.

Ранее официальный представитель Белого дома Сара Сандерс сообщила, что Трамп намерен посетить американо-мексиканскую границу 10 января, писал News.ru.