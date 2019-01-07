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Трамп выступит с экстренным обращением к нации

Wang Ying/Xinhua/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Президент США Дональд Трамп обратится к нации в связи с кризисом вокруг безопасности южной границы. Выступление американского лидера запланировано на  8 января.

Трамп на своей странице в Twitter сообщил о том, что обращение состоится в 21 час по времени Восточного побережья США (5 утра по московскому времени).

Примерно четверть американских ведомств сократили работу с 22 декабря из-за отсутствия утвержденного финансирования. Камнем преткновения остается требование Трампа выделить дополнительные 5,5 миллиарда долларов на охрану границы и строительство заграждений. Демократы, которые получили контроль в Палате представителей, не согласны с этими требованиями.

Ранее официальный представитель Белого дома Сара Сандерс сообщила, что Трамп намерен посетить американо-мексиканскую границу 10 января, писал News.ru.


#сша #Трамп #шатдаун
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