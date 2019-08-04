https://static.news.ru/photo/c5fdfa06-b72a-11e9-aea0-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Ron Sachs/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп связал массовые расстрелы в стране с проблемой психических заболеваний. По его словам, вопрос не решался годами, но это необходимо остановить.

Трамп назвал стрелков «очень серьёзно психически больными», сообщает WHIO .

В США 3 августа случилось сразу три случая массовой стрельбы — в Эль-Пасо (штат Техас), Дейтоне (штат Огайо) и Чикаго (штат Иллинойс).

Ранее News.ru сообщал, что детали стрельбы в Техасе раскрыли очевидцы. Свидетель происшествия в Эль-Пасо Кендалл Лонг заявил, что вооружённый мужчина ускорил стрельбу в момент, когда люди стали разбегаться. Другой свидетель бойни Бритни Лечуга рассказала, что во время стрельбы в торговом центре находилось много детей. Они кричали, пытались найти родителей и прятались под стойками с одеждой.