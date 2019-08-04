Президент США Дональд Трамп связал массовые расстрелы в стране с проблемой психических заболеваний. По его словам, вопрос не решался годами, но это необходимо остановить.
Трамп назвал стрелков «очень серьёзно психически больными», сообщает
В США 3 августа случилось сразу три случая массовой стрельбы — в Эль-Пасо (штат Техас), Дейтоне (штат Огайо) и Чикаго (штат Иллинойс).
Ранее News.ru сообщал, что детали стрельбы в Техасе раскрыли очевидцы. Свидетель происшествия в Эль-Пасо Кендалл Лонг заявил, что вооружённый мужчина ускорил стрельбу в момент, когда люди стали разбегаться. Другой свидетель бойни Бритни Лечуга рассказала, что во время стрельбы в торговом центре находилось много детей. Они кричали, пытались найти родителей и прятались под стойками с одеждой.