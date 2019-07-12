Режим чрезвычайной ситуации объявлен в штате Луизиана в связи с приближающимся тропическим штормом «Барри». Соответствующее решение принял президент США Дональд Трамп.
Трамп объявил о наличии чрезвычайной ситуации в штате Луизиана, — говорится в заявлении Белого дома.
Американский лидер также распорядился оказать помощь на федеральном уровне, чтобы поддержать усилия местных властей в чрезвычайных условиях, передаёт
Ранее Национальный центр по наблюдению за ураганами США сообщил, что тропический шторм «Барри» в ночь на 13 июля усилится до урагана. Он затронет штаты у побережья Мексиканского залива.
Как писал News.ru, жертвами сильного шторма, бушевавшего на греческом полуострове Халкидики, стали шесть иностранных туристов, среди которых двое россиян.