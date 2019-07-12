https://static.news.ru/photo/bd981402-a49a-11e9-97fb-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Cheryl Gerber/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Режим чрезвычайной ситуации объявлен в штате Луизиана в связи с приближающимся тропическим штормом «Барри». Соответствующее решение принял президент США Дональд Трамп.

Трамп объявил о наличии чрезвычайной ситуации в штате Луизиана, — говорится в заявлении Белого дома.

Американский лидер также распорядился оказать помощь на федеральном уровне, чтобы поддержать усилия местных властей в чрезвычайных условиях, передаёт ТАСС .

Ранее Национальный центр по наблюдению за ураганами США сообщил, что тропический шторм «Барри» в ночь на 13 июля усилится до урагана. Он затронет штаты у побережья Мексиканского залива.

Как писал News.ru, жертвами сильного шторма, бушевавшего на греческом полуострове Халкидики, стали шесть иностранных туристов, среди которых двое россиян.