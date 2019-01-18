Трамп встретился с зампредом Трудовой партии КНДР

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Ким Ён Чхоль и Дональд Трамп

Американский лидер Дональд Трамп начал переговоры в Белом доме с зампредом Трудовой партии Северной Кореи Ким Ён Чхолем. По словам пресс-секретаря администрации президента Сары Сандерс, стороны должны обсудить двусторонние отношения.

Сандерс добавила, что президент и представитель ЦК обсудят «отношения между двумя странами и прогресс по полной проверяемой денуклеаризации Северной Кореи», передаёт РИА Новости.

Встреча началась 18 января в 20:15 по мск в Овальном кабинете. Ранее переговоры с чиновником КНДР провёл госсекретарь США Майк Помпео.

Ранее News.ru писал о том, что председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын обещал приложить все усилия, чтобы вторая встреча с президентом Соединённых Штатов принесла положительные результаты, которые будут одобрены международным сообществом.