https://static.news.ru/photo/7b57dd80-acaf-11e9-a107-fa163e074e61_1024.jpg Президент США Дональд Трамп Фото: Cheriss May/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему всё сложнее рассматривать возможность заключения сделки с Ираном, так как «они ведут себя очень плохо».

Об этом он заявил в ходе встречи с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом в Белом доме, трансляцию которой вёл телеканал C-Span . По его словам, Иран сейчас находится в состоянии беспорядка, а его руководство «запуталось». Он отметил, что Вашингтон готов к любому сценарию развития событий.

У них очень много проблем, что есть, то есть, так что я просто буду сидеть и ждать, посмотрим, что получится, — заявил американский лидер.

Он отметил, что в такой ситуации возможны все варианты развития событий: как разумное решение вопроса, так и неадекватное. Трамп подчеркнул, что его устроит любой сценарий.

Ранее News.ru писал о том, что президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов стать посредником между Пакистаном и Индией в ситуации с Кашмиром.