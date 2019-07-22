Президент США Дональд Трамп заявил, что ему всё сложнее рассматривать возможность заключения сделки с Ираном, так как «они ведут себя очень плохо».
Об этом он заявил в ходе встречи с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом в Белом доме, трансляцию которой вёл телеканал
У них очень много проблем, что есть, то есть, так что я просто буду сидеть и ждать, посмотрим, что получится, — заявил американский лидер.
Он отметил, что в такой ситуации возможны все варианты развития событий: как разумное решение вопроса, так и неадекватное. Трамп подчеркнул, что его устроит любой сценарий.
Ранее News.ru писал о том, что президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов стать посредником между Пакистаном и Индией в ситуации с Кашмиром.