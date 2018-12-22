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Трамп возложил на Эрдогана «заботу» об ИГ в Сирии

Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

в мире [ версия для печати ]

Страны Ближнего Востока должны продолжить борьбу с боевиками «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в РФ) в Сирии, заявил президент США Дональд Трамп.

По его словам, местные страны, включая Турцию, «могут без проблем позаботиться о том, что там осталось».

«Что касается Сирии, мы изначально собирались быть там три месяца, и это было семь лет назад, мы так и не ушли. Когда я стал президентом, ИГ неистовствовала», — написал американский лидер в своём Twitter, добавив, что сейчас ИГ «в основном повержена».

Он подчеркнул, что войска Штатов «возвращаются домой».

Ранее News.ru писал, что спецпредставитель президента Соединённых Штатов по вопросам борьбы с терроризмом Бретт Макгурк подал в отставку. Причиной стало несогласие с решением президента вывести армию из САР. Кроме того, в знак протеста о своей отставке объявил министр обороны Джеймс Мэттис.


#сша #Трамп #сирия #турция
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