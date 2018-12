Трамп возложил на Эрдогана «заботу» об ИГ в Сирии

Страны Ближнего Востока должны продолжить борьбу с боевиками «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в РФ) в Сирии, заявил президент США Дональд Трамп.

По его словам, местные страны, включая Турцию, «могут без проблем позаботиться о том, что там осталось».

....going to be there for three months, and that was seven years ago - we never left. When I became President, ISIS was going wild. Now ISIS is largely defeated and other local countries, including Turkey, should be able to easily take care of whatever remains. We’re coming home!