МИД Турции: вопрос экстрадиции Гюлена прорабатывается

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Фетхуллах Гюлен

Президент США Дональд Трамп во время разговора со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом заявил, что американская сторона прорабатывает вопрос экстрадиции главаря «террористической группировки фетхуллахистов» (ФЕТО) Фетхуллаха Гюлена.

«Президент США Трамп сказал президенту Эрдогану о проведении работ по экстрадиции главаря ФЕТО Гюлена», — заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу на XVIII Международном форуме в Дохе.

Турция заочно арестовала оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена по подозрению в попытке военного переворота, которая была предпринята в июле 2016 года. Кроме того, Гюлен, по данным турецких властей, причастен к организации убийства российского посла Андрея Карлова, которое произошло в Анкаре в декабре того же года.

Как ранее писал News.ru, 17 ноября Трамп заявил, что вопрос о возможности экстрадиции из Соединённых Штатов турецкого оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена пока не рассматривается.