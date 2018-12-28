Трамп вновь заявил о полном закрытии южной границы

https://news.ru/storage/news/b4fb51748ee8ef37a26ebccff1a387d0/ebd78bad-194a-4e7f-92f2-de1a2f40e6a1_850.jpg Nelvin C. Cepeda/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что американская граница на юге может быть полностью закрыта. Это произойдёт в том случае, если Демократическая партия не пойдёт ему навстречу.

«Мы будем вынуждены полностью закрыть южную границу, если демократы-обструкционисты не дадут нам денег на завершение возведения стены, а также не дадут изменить нелепые иммиграционные законы, которыми обременена наша страна», — написал он в Twitter.

We will be forced to close the Southern Border entirely if the Obstructionist Democrats do not give us the money to finish the Wall & also change the ridiculous immigration laws that our Country is saddled with. Hard to believe there was a Congress & President who would approve! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 декабря 2018 г.

Ранее News.ru писал о том, что республиканцы и демократы не смогли согласовать бюджет, в результате чего девять федеральных ведомств страны остались без финансирования. Причиной споров стал пункт бюджета о выделении $5 млрд на приграничную стену на юге США.