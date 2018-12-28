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Трамп вновь заявил о полном закрытии южной границы

Nelvin C. Cepeda/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что американская граница на юге может быть полностью закрыта. Это произойдёт в том случае, если Демократическая партия не пойдёт ему навстречу.

«Мы будем вынуждены полностью закрыть южную границу, если демократы-обструкционисты не дадут нам денег на завершение возведения стены, а также не дадут изменить нелепые иммиграционные законы, которыми обременена наша страна», — написал он в Twitter.

Ранее News.ru писал о том, что республиканцы и демократы не смогли согласовать бюджет, в результате чего девять федеральных ведомств страны остались без финансирования. Причиной споров стал пункт бюджета о выделении $5 млрд на приграничную стену на юге США.


#Трамп #граница #мигранты
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