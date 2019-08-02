https://static.news.ru/photo/b8eae524-b566-11e9-8507-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Brochstein/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Москва и Вашингтон смогут выйти на новые договорённости о дальнейшем ограничении и сокращении ядерных вооружений. Такое мнение выразил президент США Дональд Трамп.

Если мы сможем заключить пакт с Россией, предусматривающий сокращение и ею, и нами ядерного [оружия], это было бы отлично для мира. И я действительно верю в то, что это произойдёт. Мы обсуждали это, — цитирует Трампа ТАСС .

Глава Белого дома также выразил уверенность в том, что сокращение расходов на ядерное оружие Китаем, США и Россией пошло бы им на пользу.

Как писал News.ru, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс считает возможным прийти к новым договорённостям с Россией по вопросам контроля за ракетными вооружениями.

До этого госсекретарь США Майкл Помпео объявил, что 2 августа Вашингтон официально прекращает участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) из-за нарушения Россией его условий.