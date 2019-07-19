https://static.news.ru/photo/b3eae97e-aa4f-11e9-9506-fa163e074e61_1024.jpg Президент США Дональд Трамп Фото: Michael Brochstein/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с лидером гонки на пост премьера Великобритании Борисом Джонсоном выразил уверенность, что между ними сложатся отличные отношения.

Я говорил с ним вчера. У нас будут отличные отношения, — сказал президент.

Экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон и нынешний министр иностранных дел Альбиона Джереми Хант прошли в финальный тур выборов главы Консервативной партии и премьер-министра страны. Джонсон заручился поддержкой 160 депутатов-тори из 313. Хант занял второе место с 77 голосами, обогнав всего на два голоса министра окружающей среды Майкла Гоува. Новый премьер-министр определится почтовым голосованием.

Как писал News.ru, Хант обогнал Джонсона по уровню поддержки. Об этом свидетельствуют данные опроса общественного мнения социологической службы YouGov.