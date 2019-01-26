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Трамп подписал законопроект о прекращении шатдауна

Дональд Трамп Ron Sachs/CNP/AdMedia/Global Look Press

Дональд Трамп

в мире [ версия для печати ]

Дональд Трамп остановил шатдаун. Президент США подписал законопроект о финансировании правительства страны.

Согласно документу, который ранее утвердила Палата представителей, работа всех министерств и ведомств, которые больше месяца оставались без бюджета, будет восстановлена до 15 февраля. Статьи о выделении $5,7 млрд на строительство стены на границе с Мексикой в законопроекте по-прежнему нет.

Как писал News.ru, противостояние Трампа и Конгресса США привело к самому затяжному шатдауну в истории страны. Правительственные структуры прекратили работу с полуночи 22 декабря 2018 года. Без финансирования остались, в частности, Госдепартамент, Минюст, министерства внутренней безопасности, сельского хозяйства, транспорта и некоторые другие ведомства. 


#дональдтрамп #сша #шатдаун
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