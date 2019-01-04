Трамп связал «Игру престолов» и стену на границе с Мексикой

https://news.ru/storage/news/ca2a6c23a535dbafef9ddf5b4c2e537a/744fbe18-8eec-4ea5-8362-ba3de599c8e9_850.jpg Alex Edelman/CNP/AdMedia/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп второй раз использовал идею из сериала «Игра престолов» в своём политическом заявлении. В качестве напоминания о стене на границе с Мексикой он сопроводил своё фото надписью «Стена близко».

Также на картинке изображена сама стена, которой американский лидер хочет отгородиться от южного соседа Штатов в целях национальной безопасности. Коллаж опубликован в его Instagram 4 января.

Использованная главой страны фраза напоминает слоган сериала — «Зима близко». Кроме того, использован фирменный шрифт «Игры престолов», которым сделана надпись.

В ноябре Трамп размещал в Twitter картинку, напоминающую оформлением постер сериала. На ней был изображён сам президент, а также помещена надпись «Санкции близко. Пятое ноября». Она отсылала к американским ограничительным мерам против Ирана, которые должны были вступить в силу в тот день.

Ранее News.ru сообщал, что шотландский актёр Иэн Глен поделился секретом касательно работы над новым и последним сезоном культового сериала. Съёмки «Игры престолов» проходят в обстановке строжайшей секретности, и продюсеры больше всего боятся утечек, поэтому мучают актёров доходящими до абсурда предписаниями.