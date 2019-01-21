Трамп стал претендентом на получение «Золотой малины»

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Президент США Дональд Трамп

Президента США Дональда Трампа объявили номинантом на «Золотую малину» за исполнение роли самого себя.

Трамп сыграл самого себя в документальных фильмах «Фаренгейт 11/9» и «Смерть нации». Теперь он в списке претендентов на получение антипремии в категории «Худший актёр». Его жена, Меланья Трамп, также стала номинанткой на «Золотую малину» на звание «Худшей актрисы второго плана». Первая леди США сыграла в том же фильме, что и муж — «Фаренгейт 11/9».

У Трампа уже есть одна «Золотая малина», полученная за фильм «Призраки этого не делают». Тогда его признали «Худшим актёром второго плана».

Ранее News.ru писал о том, что корреспонденту газеты Washington Post Дэну Бальцу во время ужина в парижском кафе неожиданно удалось поговорить по телефону с Дональдом Трампом. Трубку для беседы с американским президентом журналисту передал человек, сидевший за соседним столиком.