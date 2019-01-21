USD  66.3309 EUR  75.5841
GOLD1,277 $   Brent62.42 $ Bitcoin3,564.91 $
МОСКВА-9°C16:28
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Трамп стал претендентом на получение «Золотой малины»

Президент США Дональд Трамп Wiese/face to face/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп

в мире [ версия для печати ]

Президента США Дональда Трампа объявили номинантом на «Золотую малину» за исполнение роли самого себя.

Трамп сыграл самого себя в документальных фильмах «Фаренгейт 11/9» и «Смерть нации». Теперь он в списке претендентов на получение антипремии в категории «Худший актёр». Его жена, Меланья Трамп, также стала номинанткой на «Золотую малину» на звание «Худшей актрисы второго плана». Первая леди США сыграла в том же фильме, что и муж — «Фаренгейт 11/9».

У Трампа уже есть одна «Золотая малина», полученная за фильм «Призраки этого не делают». Тогда его признали «Худшим актёром второго плана».

Ранее News.ru писал о том, что корреспонденту газеты Washington Post Дэну Бальцу во время ужина в парижском кафе неожиданно удалось поговорить по телефону с Дональдом Трампом. Трубку для беседы с американским президентом журналисту передал человек, сидевший за соседним столиком.


самое читаемое
шоу-бизнес
Стаса Садальского «трясёт от бездарного» Максима Галкина
шоу-бизнес
Соседов: Пугачёва не имеет права называться певицей


читайте также
в мире 02:49, 21 января 2019
Трамп и Эрдоган обсудили Сирию
в мире 20:00, 20 января 2019
Трамп рассчитывает обезоружить Ким Чен Ына со второй попытки
в мире 16:52, 20 января 2019
Трамп заскучал по изменению климата
Лента новостей
в мире 16:20
Восставших военных арестовали в Каракасе
технологии 16:14
Apple распродаёт остатки iPhone SE
технологии 16:13
Роскосмос ищет женщин-космонавтов
в мире 16:12
Патриарх Иерусалима отменил встречу с Порошенко
экономика 16:10
Доллару в России нашли замену
Другие новости
в мире 16:20
Восставших военных арестовали в Каракасе
в мире 16:12
Патриарх Иерусалима отменил встречу с Порошенко
в мире 16:09
WhatsApp начал бороться с фейковыми новостями
в мире 16:02
Зеленский выдвинут кандидатом в президенты Украины
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top