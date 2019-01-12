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Трамп: США сэкономили $26 млрд на лекарствах

Wang Lei/Xinhua/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Президент США Дональд Трамп заявил, что американцы сэкономили 26 миллиардов долларов на лекарствах, отпускаемых по рецепту, за время его правления.

«Цены на лекарства снизились в 2018 году, в первый раз почти за полвека. За первые 19 месяцев моей администрации американцы сэкономили 26 миллиардов долларов на лекарствах, отпускаемых по рецепту», — написал он в своём аккаунте в Twitter.

По его словам, политика вывода на рынок более дешёвых и непатентованных лекарств работает.

Как ранее писал News.ru, администрация США близка к тому, чтобы установить рекорд по длительности приостановки работы ведомств. Часть федеральных структур Соединённых Штатов не работает с конца декабря 2018 года.


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