Трамп: США сэкономили $26 млрд на лекарствах

https://news.ru/storage/news/1f5321423cfa8ef85aefd8aa3f4c7a9c/2dd8134b-76b8-4133-9989-c74b70366932_850.jpg Wang Lei/Xinhua/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что американцы сэкономили 26 миллиардов долларов на лекарствах, отпускаемых по рецепту, за время его правления.

«Цены на лекарства снизились в 2018 году, в первый раз почти за полвека. За первые 19 месяцев моей администрации американцы сэкономили 26 миллиардов долларов на лекарствах, отпускаемых по рецепту», — написал он в своём аккаунте в Twitter.

Drug prices declined in 2018, the first time in nearly half a century. During the first 19 months of my Administration, Americans saved $26 Billion on prescription drugs. Our policies to get cheaper generic drugs to market are working! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 января 2019 г.

По его словам, политика вывода на рынок более дешёвых и непатентованных лекарств работает.

Как ранее писал News.ru, администрация США близка к тому, чтобы установить рекорд по длительности приостановки работы ведомств. Часть федеральных структур Соединённых Штатов не работает с конца декабря 2018 года.