Трамп: США задержались в САР на несколько лет

https://news.ru/storage/news/91e245dde5eb7cc84d52f31a42625fdf/534f26e7-a708-49e4-9da5-765487101428_850.jpg Michael Candelori/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Изначально Соединённые Штаты собирались отправить свою армию в Сирию только на 3 месяца, рассказал Дональд Трамп. Однако из-за безумств боевиков войскам пришлось задержаться там на несколько лет.

На данный момент запрещённая в России группировка «Исламское государство» практически повержена, написал он в своём Twitter. Другие государства, включая Турцию, без проблем смогут справиться с оставшимися террористами.

....going to be there for three months, and that was seven years ago - we never left. When I became President, ISIS was going wild. Now ISIS is largely defeated and other local countries, including Turkey, should be able to easily take care of whatever remains. We’re coming home! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 декабря 2018 г.

Президент США Дональд Трамп объявил о выводе войск из Сирии несколько дней назад. По его словам, военнослужащие могут возвращаться домой, поскольку террористическая группировка ИГ (запрещена в России) разгромлена. Ранее News.ru писал о сомнениях сирийских властей в том, что американские войска действительно уйдут из страны. По мнению посла СПР в КНР Имада Мустафы, Трамп лишь хочет переключить внимание своих критиков с внутренней политики на внешнюю.