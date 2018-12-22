Трамп: США задержались в САР на несколько лет

Изначально Соединённые Штаты собирались отправить свою армию в Сирию только на 3 месяца, рассказал Дональд Трамп. Однако из-за безумств боевиков войскам пришлось задержаться там на несколько лет.
На данный момент запрещённая в России группировка «Исламское государство» практически повержена, написал он в своём Twitter. Другие государства, включая Турцию, без проблем смогут справиться с оставшимися террористами.
....going to be there for three months, and that was seven years ago - we never left. When I became President, ISIS was going wild. Now ISIS is largely defeated and other local countries, including Turkey, should be able to easily take care of whatever remains. We’re coming home!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 декабря 2018 г.
Президент США Дональд Трамп объявил о выводе войск из Сирии несколько дней назад. По его словам, военнослужащие могут возвращаться домой, поскольку террористическая группировка ИГ (запрещена в России) разгромлена. Ранее News.ru писал о сомнениях сирийских властей в том, что американские войска действительно уйдут из страны. По мнению посла СПР в КНР Имада Мустафы, Трамп лишь хочет переключить внимание своих критиков с внутренней политики на внешнюю.