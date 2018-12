Трамп: США задержались в САР на несколько лет

Изначально Соединённые Штаты собирались отправить свою армию в Сирию только на 3 месяца, рассказал Дональд Трамп. Однако из-за безумств боевиков войскам пришлось задержаться там на несколько лет.

На данный момент запрещённая в России группировка «Исламское государство» практически повержена, написал он в своём Twitter. Другие государства, включая Турцию, без проблем смогут справиться с оставшимися террористами.

....going to be there for three months, and that was seven years ago - we never left. When I became President, ISIS was going wild. Now ISIS is largely defeated and other local countries, including Turkey, should be able to easily take care of whatever remains. We’re coming home!