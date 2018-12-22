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Трамп: США задержались в САР на несколько лет

Michael Candelori/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Изначально Соединённые Штаты собирались отправить свою армию в Сирию только на 3 месяца, рассказал Дональд Трамп. Однако из-за безумств боевиков войскам пришлось задержаться там на несколько лет.

На данный момент запрещённая в России группировка «Исламское государство» практически повержена, написал он в своём Twitter. Другие государства, включая Турцию, без проблем смогут справиться с оставшимися террористами.

Президент США Дональд Трамп объявил о выводе войск из Сирии несколько дней назад. По его словам, военнослужащие могут возвращаться домой, поскольку террористическая группировка ИГ (запрещена в России) разгромлена. Ранее News.ru писал о сомнениях сирийских властей в том, что американские войска действительно уйдут из страны. По мнению посла СПР в КНР Имада Мустафы, Трамп лишь хочет переключить внимание своих критиков с внутренней политики на внешнюю.


#сша #сирия #армия
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