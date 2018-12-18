Трамп создал командование Космическими силами США

https://news.ru/storage/news/82c54701ee485166f3c8c07276298003/8eadf449-358d-4539-85fb-c24708b6dd72_850.jpg Tsgt. Nathan Lipscomb/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании в стране командования Космическими силами в структуре армии Соединённых Штатов.

Распоряжение сформировать ведомство было отдано главой Белого дома ещё 18 июня 2018 года, пишет ТАСС. На одном из совещаний политик заявил, что для Вашингтона недостаточно просто обеспечивать собственное присутствие на орбите Земли. Соединённые Штаты должны там доминировать.

Ранее News.ru сообщал о крупной торговой сделке между США и Китаем. По словам Трампа, экономика Поднебесной растёт медленнее, чем ожидалось, из-за экономических противоречий держав. Из-за этого Пекин изъявил желание заключить всесторонний договор.