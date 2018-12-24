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Трамп: союзники злоупотребляют дружбой США

Дональд Трамп Martin H. Simon/CNP/AdMedia/Global Look Press

Дональд Трамп

в мире [ версия для печати ]

Президент США Дональд Трамп рассказал, что одобряет союзничество с другими странами, но ему не нравится, когда коллеги начинают злоупотреблять их дружбой.

«Мне не нравится, когда многие из этих самых стран злоупотребляют своей дружбой с Соединёнными Штатами, как в сфере военной защиты, так и в торговле», — написал Трамп в Twitter.

Дональд Трамп сообщил, что некоторые сенаторы обвиняют его в том, что он не ценит союзников Вашингтона. Сам президент подчеркнул, что некоторые сторонники используют США и их налогоплательщиков в корыстных целях, из-за чего Вашингтон «спонсирует войска многих очень богатых стран».

Ранее News.ru писал, что Дональд Трамп назвал имя нового главы Пентагона. Руководителем Пентагона со следующего года станет Патрик Шанахан. До этого момента тот занимал пост заместителя главы ведомства.


#дональдтрамп #сша #заявление #союзники
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