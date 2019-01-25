Трамп: соглашение с оппозицией по шатдауну достигнуто

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом и конгресс договорились о краткосрочном возобновлении полноценного финансирования деятельности федерального правительства.

«Мы договорились», — подчеркнул американский лидер.

Трамп добавил, что выработанная договоренность предусматривает возобновление финансирования работы правительства лишь на трехнедельный срок.

«В ближайшее время я подпишу указ, который предполагает прекращение шатдауна и возобновление работы федерального правительства на три недели до 15 февраля», — сказал он.

Американский лидер предложил Демократической партии принять временный бюджет для возобновления работы федерального правительства на три недели, но без выделения средств на строительство стены на границе с Мексикой.

Как ранее писал News.ru, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что президент Дональд Трамп проинформирован о ситуации, сложившейся в авиационной отрасли. Из-за шатдауна работники аэропортов не выходят на работу. Шатдаун затронул около 14 тыс. сотрудников управления гражданской авиации.