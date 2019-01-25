USD  66.0016 EUR  75.0306
GOLD1,298 $   Brent61.46 $ Bitcoin3,570.41 $
МОСКВА-15°C23:05
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Трамп: соглашение с оппозицией по шатдауну достигнуто

Xinhua/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом и конгресс договорились о краткосрочном возобновлении полноценного финансирования деятельности федерального правительства.

«Мы договорились», — подчеркнул американский лидер.

Трамп добавил, что выработанная договоренность предусматривает возобновление финансирования работы правительства лишь на трехнедельный срок. 

«В ближайшее время я подпишу указ, который предполагает прекращение шатдауна и возобновление работы федерального правительства на три недели до 15 февраля», — сказал он.

Американский лидер предложил Демократической партии принять временный бюджет для возобновления работы федерального правительства на три недели, но без выделения средств на строительство стены на границе с Мексикой.

Как ранее писал News.ru, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что президент Дональд Трамп проинформирован о ситуации, сложившейся в авиационной отрасли. Из-за шатдауна работники аэропортов не выходят на работу. Шатдаун затронул около 14 тыс. сотрудников управления гражданской авиации. 


#дональдтрамп #сша #БЕЛЫЙДОМ #конгресс #шатдаун
самое читаемое
шоу-бизнес
Собчак попала на видео на месте драки Виторгана и Богомолова
в мире
США предостерегли Россию от расширения влияния в мире


читайте также
в мире 20:31, 25 января 2019
Аэропорт Ла-Гуардия закрыли в Нью-Йорке из-за шатдауна
в мире 19:51, 25 января 2019
Трампу рассказали о кризисе в авиации из-за шатдауна
Граждане с 2019-го смогут покупать такие облигации
экономика 08:43, 25 января 2019
Россиянам разрешат покупать «зелёные» бумаги
Граждане с 2019-го смогут покупать такие облигации
в мире 23:15, 24 января 2019
Сенат США не поддержал прекращение шатдауна
в мире 08:25, 23 января 2019
В ФБР не могут работать из-за шатдауна
Лента новостей
спорт 22:53
Загитова извинилась перед фанатами за серебро ЧЕ в Минске
происшествия 22:51
Пожар произошёл в ресторане на востоке Москвы
в мире 22:33
Гуайдо отказался от встречи с Мадуро
в мире 22:20
Мадуро анонсировал масштабные военные учения в стране
в мире 22:19
Посол РФ в Венесуэле: сообщение о ЧВК Вагнера — «утка»
Другие новости
в мире 22:33
Гуайдо отказался от встречи с Мадуро
в мире 22:20
Мадуро анонсировал масштабные военные учения в стране
в мире 22:19
Посол РФ в Венесуэле: сообщение о ЧВК Вагнера — «утка»
в мире 21:54
Мадуро объявил о готовности к встрече с Гуайдо
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top